Artistul Culița Sterp a fost, in noaptea de miercuri spre joi, protagonistul unui accident rutier grav in Cluj, unde autourismul condus de el s-a ciocnit cu o mașina Dacia Logan, ale carei șofer a fost transportat de urgența la spital. Incidentul a avut loc in Piața Avram Iancu la intersecția cu Bulevardul Eroilor. In zona, traficul a fost blocat minute in șir, iar la fața locului au sosit mai multe ambulanțe. De asemenea, s-a intervenit cu o autospeciala de stingere și descarcerare și un echipaj de terapie intensiva mobila (ambulanta SMURD). Victima este un barbat in varsta de 32 de ani, care…