Artistul britanic Banksy revendică un desen înfăţişând o fetiţă şi un cerc hula-hoop apărut în Nottingham Artistul stradal britanic Banksy a revendicat sambata o noua creatie aparuta pe un zid din Nottingham, in centrul Angliei, infatisand o fetita care foloseste un cauciuc de bicicleta pe post de cerc hula-hoop, potrivit Reuters.



Desenul a aparut marti pe peretele din caramida rosie al unui salon de frumusete, langa o bicicleta legata de un stalp metalic ramasa fara roata din spate.



O fotografie a acestei creatii realizate in partea studenteasca a orasului a fost publicata sambata pe pagina de Instagram a lui Banksy.



Banksy este cunoscut pentru creatii sale simbolice… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat luni introducerea unui sistem cu trei niveluri care presupune noi restrictii precum inchiderea unor baruri si a salilor de sport in zonele de mare risc, in conditiile in care numarul de cazuri de COVID-19 creste accelerat in Regatul Unit, relateaza Reuters,…

- Ministrul sanatații britanic, Matt Hancock, a anuntat joi noi masuri anti-COVID-19 in Marea Britanie pentru zonele cele mai afectate de pandemie, urmand ca regiunile in care vor fi impuse restricții sa primeasca ajutor financiar de la guvern, relateaza agenția Reuters . Hancock, a anuntat ca restricțiile…

- Ieri, ministrul britanic al sanatatii Matt Hancock a declarat ca un al doilea „lockdown” la nivel national este una dintre solutiile luate in calcul pentru a opri raspandirea noului tip de coronavirus, dar ca el nu isi doreste o asemenea masura, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. „Daca fiecare…

- Cantaretul si compozitorul britanic Ed Sheeran a anuntat marti ca sotia lui a nascut primul copil al cuplului, o fetita care se va numi Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, informeaza Reuters. "Saptamana trecuta, cu ajutorul unei minunate echipe medicale, Cherry a nascut-o pe frumoasa si sanatoasa…

- Eh Sheeran a anunțat ca soția lui, Cherry Seaborn, a nascut saptamana trecuta o fetița perfect sanatoasa. Cei doi au ales un nume inedit pentru micuța lor. Ed Sheeran (29 de ani) este in culmea fericirii dupa ce soția lui, Cherry Seaborn (28 de ani), a adus pe lume o fetița, primul copil al cuplului.…

- Cantaretul britanic Ed Sheeran a anuntat marti, printr-un mesaj publicat pe Instagram, ca a devenit tata, dupa ce sotia lui, Cherry Seaborn, a nascut saptamana trecuta o fetita, botezata Lyra Antarctica, potrivit news.ro.Ed Sheeran a revenit pe Instagram dupa o pauza de opt luni pentru a impartasi…

- Firmele de morarit din Marea Britanie au achizitionat cantitati mari de grau din Germania in ultimele saptamani, dupa ce recolta de grau a Marii Britanii s-a diminuat semnificativ, au declarat vineri mai multi traderi pentru Reuters, informeaza AGERPRES . Potrivit traderilor, recolta de grau a Marii…

- Laura Cosoi a nascut. Cum a fost evoluția sarcinii! S-a incheiat weekend-ul, unul plin de insemnatate pentru Laura Cosoi. Asta deoarece nu a fost un sfarșit de saptamana obișnuit, ci acela in care a devenit pentru a doua oara mamica. Chiar sambata seara, de Sfanta Maria, Laura Cosoi a adus pe lume o…