Artiștii Global Records sunt aproape de public prin muzica lor, care ocupă primele locuri în topuri Global Records investește in permanența in calitatea producțiilor muzicale pe care le lanseaza și aduce in fața publicului artiști și autori tineri, cu viziune, extrem de creativi și talentați. Piesele și proiectele acestora sunt primite cu apreciere și entuziasm de catre ascultatori și au succes in toate mediile in care sunt ascultate și vizionate, fiind prezente in topuri inca de la primele difuzari. 2020 a fost un an plin de provocari și foarte multa munca, dar muzica a mers mai departe, iar artiștii nu au incetat sa le aduca oamenilor melodii care sa le dea energie și emoție și sa-i ajute… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

