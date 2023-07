Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden incepe duminica un turneu de patru zile in Europa, care va include summitul NATO din Lituania, vizite in Regatul Unit si Finlanda, precum si o serie de intalniri cu lideri din intreaga lume, transmite EFE.

- Șeful Ceceniei, Ramzan Kadirov, anunța ca trupele sale intervin in aceste zile in Donețk. Misiunea e sa „elibereze” unele zone inca dominate de forțele armate ucrainene."Prieteni, unitațile cecene au primit un nou ordin de redistribuire a forțelor lor. Teritoriile Republicii Populare Donețk devin…

- IPJ Timiș a transmis un comunicat de presa in care a oferit detalii despre un cetațean strain care a ținut in captivitate intr-o locuința din Timișoara, trei femei originare din Etiopia. „La data de 26 mai 2023, polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș au salvat trei femei din Etiopia,…

- Ehei, de cand la orizont a aparut Forta AUR, in casele lui Uzatu s-au pregatit atelierele de creatie pentru sporirea scorului electoral. Tatuca face paine, Ciprian, copilul minune, trage cu aspiratorul, iar Cap de Oaie, cunoscut drept Dan Material, se obisnuieste cu aerul rarefiat din spatiile inguste,…

- Liderul temutului clan Sadoveanu, despre care s-a speculat ca s-ar afla in spatele asasinarii lui Emi Pian, a fugit in SUA impreuna cu soția lui, vrajitoarea Vanessa, una dintre cele doua femei devenita celebra dupa ce, impreuna Melissa, cumnata ei, a inșelat-o pe Oana Zavoranu cu aproape jumatate de…

- CAPTURI… Dupa mai bine de un an de zile de cand nu s-au mai capturat caini in Barlad, SC Reiser SRL și-a intrat „ in paine”. A inceput capturarea maidanezilor de pe data de 4 mai a.c. Nu s-au pus pe impușcat cațeii cu tranchilizante, deoarece nu au inca aviz pentru folosirea celor doua puști […] Articolul…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a anunțat intr-un interviu acordat pentru agenția de presa RIA Novosti ca intenționeaza sa inființeze o armata privata care ar putea lupta oriunde in lume pentru a proteja „populațiile asuprite”.

- Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva s-a intalnit sambata cu liderul Emiratelor Arabe Unite, țara bogata in petrol, la sosirea dupa o vizita de doua zile in China, transmite Mediafax.Președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, l-a intampinat pe Lula la palatul…