Miercuri, 5 aprilie 2023, ora 18:00, Alianța Franceza din Suceava continua seria manifestarilor organizate in cadrul Dupa-amiezilor francofone cu o noua intalnire on-line destinata promovarii cantecului francez și francofon, Le chanteur du mois/Cantarețul lunii. Activitatea, conceputa sub forma unui interviu cu un interpret/a francofon/a, care s-a remarcat deja in peisajul muzical actual, este animata de Frederic Castel, profesor la Universitatea […]