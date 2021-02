​​Ieri, polițiști bucureșteni au pus in aplicare 2 mandate de percheziție domiciliara intr-un dosar penal în care se fac cercetari sub aspectul savârșirii infracțiunii de înșelaciune in forma continuata care a produs consecințe deosebit de grave (11 acte materiale). Din datele și probele administrate a rezultat presupunerea rezonabila ca în perioada 2005-2016, suspectul, în calitate de autor/artist a încheiat mai multe contracte cu Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic, prin care s-a angajat sa realizeze mai multe monumente de for public, sculptura…