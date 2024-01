Artiom Roșca, noua speranță a taewkondo-ului moldovenesc Artiom Roșca este un tinar care viseaza la o cariera frumoasa in taekwondo. Sportivul de 15 ani face deja ravagii la turnee internaționale. Cu 3 medalii de aur și 2 de argint cucerite la competiții de rating și medalia de bronz obținuta la Campionatul European de juniori, Artiom spune ca are inca multe de demonstrat și este motivat sa munceasca pentru un viitor stralucit, noteaza Noi.md cu re Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul sucevean Vasile Boca, selecționerul echipei naționale de handbal juniori a Romaniei, și-a exprimat trairile dupa ce „tricolorii" mici au obținut biletele pentru Campionatul European din vara acestui an. La turneul de calificare de la Viena, Romania a invins Finlanda (42-27), ...

- In ultimele doua probe ale sale la Campionatul European de inot in bazin scurt organizat in Romania la Otopeni, Daniel Nicușan a terminat pe locul 15 proba de 100 metri mixt, dupa ce, in semifinala a fost descalificat, iar la 50 metri bras nu s-a calificat mai departe din serii, terminand cursa pe locul…

- David Popovici (19 ani) a terminat, duminica, 10 decembrie, pe locul trei in finala probei de 100 de metri la Campionatul European in bazin scurt, dupa o revenire senzaționala in ultima parte a cursei.„Au fost multe valuri, dar a fost frumos. E tot ceea ce s-a putut astazi. In continuare italianul s…

- David Popvici a reușit sa se claseze pe locul al treilea in finala probei de 100 de metri liber de la Campionatul European de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni.. Sportivul roman a intors al 8-lea și apoi al 7-lea, insa a recuperat extraordinar in ultima lungime de bazin.

- Andrei Ungur a adus prima medalie pentru Romania Campionatele Europene in bazin scurt de la Otopeni Andrei Ungur a fost mare surpriza a Romaniei la Campionatele Europene de inot in bazin scurt care au loc la Otopeni. El a adus prima medalie pentru țara noastra, terminand pe locul 3 in proba de 100…

- Darius Georgescu a urcat pe a treia treapta a podiumului la Campionatul European de Judo U23 din Germania. Inainte sa se apuce de judo, sportivul a practicat 7 ani inotul de performanța. Romanii se intorc cu 3 medalii de bronz de la Campionatul European de judo U23 din Germania: Amanda Zuaznabar, la…

- FOTO | Sportivul din Aiud, Sandor Ioo, pe podium la Campionatul European de Karate din Antibes, Franța: A obținut doua medalii de aur FOTO | Sportivul din Aiud, Sandor Ioo, pe podium la Campionatul European de Karate din Antibes, Franța: A obținut doua medalii de aur Sandor Ioo, un sportiv din Municipiul…

- Sportivul oradean Alex George Creț (21 de ani) a participat cu lotul național al Romaniei la Campionatele Europene Individuale de Judo Seniori, competiție care s-a desfașurat la Montpellier (Franța) in perioada 3-5 noiembrie.