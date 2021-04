Mai mult de 112.000 de opere de arta si-au schimbat proprietarii in toata lumea de-a lungul primului trimestru din 2021. Acest rezultat remarcabil dovedeste dinamica pietei de arta. Cresterea tranzactiilor – de la +18% in comparatie cu rezultatul din trimestru I in 2020 – este foarte consecventa in mod natural, pentru ca primul val al pandemiei a constrans casele de vanzari sa-si intrerupa brusc activitatea obisnuita in 2020, inainte de a trece la vanzarile online. La inceputul anilor 2000, societatile au vandut in medie 42.000 de loturi pentru 400 de milioane de dolari in trei luni. Suma de un…