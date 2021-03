Arta, disciplină obligatorie în Rusia In multe școli din Rusia, arta - ca disciplina de studiu - ramane in programul obligatoriu de invatamant. Periodic se organizeaza concursuri pentru descoperirea de tinere talente. Meserii, precum cea de pictor, meșter popular sau iconograf sunt la mare cautare. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

