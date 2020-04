Arta actorului: infernul interior Colectionam voci si gesturi. Imi exersam modalitati infinite de expresie. Memoria mea auditiva inregistra orice vibratie a aerului. Organul vorbirii interioare le putea reproduce automat. Ma transformasem, ce-i drept, prin propria-mi vointa, intr-un aspirator de voci si chiar un aspirator de gesturi si priviri. Memoria mea afectiva depozita toate aceste relicve in interiorul ei. La ce-mi foloseau insa trairile altora, odata ce ele ma impiedicau sa le constient (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

