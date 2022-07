Stiri pe aceeasi tema

Echipa engleza de fotbal Arsenal Londra a castigat cea de-a XI-a editie a Emirates Cup, invingand fara drept de apel, cu scorul de 6-0, formatia spaniola Sevilla FC, sambata in capitala britanica, informeaza EFE, potrivit Agerpres.

Cristiano Ronaldo spera sa revina pe teren in meciul demonstrativ al lui Manchester United duminica, pe Old Trafford, impotriva lui Rayo Vallecano, dupa ce a lipsit din lotul de 21 de jucatori al lui United care a zburat vineri in Norvegia pentru un meci amical cu Atletico Madrid.

Echipa engleza de fotbal Manchester United a castigat al doilea meci amical sustinut in aceasta vara, invingand vineri cu 4-1, intr-un meci amical, formatia australiana Melbourne Victory, scrie AFP.

Eintracht Frankfurt si Glasgow Rangers, finalistele Europa League la fotbal, vor colabora cu UEFA si autoritatile spaniole pentru a rezolva pe viitor problemele cu care s-au confruntat fanii celor doua echipe in finala de la Sevilla, transmite, Reuters, citat de Agerpres.

Duminica, Atletico a anuntat cu cateva minute inainte de startul meciului cu FC Sevilla (1-1) ca acesta va fi ultimul joc al atacantului uruguayan Luis Suarez in culorile echipei madrilene.

FC Brasov a invins-o pe Politehnica Timisoara cu scorul de 2-1, sambata, in deplasare, in prima mansa a barajului pentru mentinerea in Liga a II-a de fotbal, conform Agerpres.

Echipa Tottenham Hotspur a invins-o clar pe teren propriu, cu scorul de 3-0, pe concitadina Arsenal Londra, joi seara, intr-o partida restanta contand pentru etapa a 22-a din Premier League, revenind in cursa pentru calificarea in viitoarea editie a Ligii Campionilor la fotbal, conform Agerpres.

Manchester United a invins-o fara drept de apel pe Brentford, cu 3-0, luni seara, pe Old Trafford, intr-un meci din etapa a 35-a a campionatului de fotbal al Angliei, conform Agerpres.