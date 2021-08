Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Executiv al Partidului Național Liberal și coaliția de guvernamant au aprobat propunerea președintelui PNL Ludovic Orban de a se aloca suma de 50 de miliarde lei etapei a treia a Programului Național de Dezvoltare Locala (PNDL). Este o veste extraordinara pentru autoritațile locale din Romania,…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și ridicat in vederea confiscarii in urma unor acțiuni specifice, aproximativ 6.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 70.500 lei. In data de 4 august a.c., in jurul orei 16.55, la nivelul…

- ,,Acest lucru este posibil in zonele de munte, din pacate, in zonele care au fost afectate destul de grav, in ultima perioada, de ploi importante cantitativ si inundatii, cum ar fi zona judetului Alba, unde este in vigoare deja un cod portocaliu, pentru cantitati de apa de peste 35 de l/mp, intr-un…

- Luni, 19 iulie , Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Satmarului a savarșit Slujba inmormantarii pentru preacucernicul parinte Ioan Coltan, la Manastirea „Invierea Domnului” Habra Groși, Protopopiatul Baia Mare, inconjurat de un numeros…

- Actiune incheiata a SPJ Salvamont Maramureș in zona Repedea, Lacul Vinderel, M-ții Maramureșului.Un cetatean ceh a anuntat disparitia fetitei lui in zona Lacului Vinderel unde se aflau in drumetie. Ultima oara fetita a fost vazuta azi dimineata in jurul orei 10.00. Dupa cautari care au durat mai bine…

- ANM a emis un COD ROSU pentru azi, valabil pana la ora 16:30, pentru Maramures, zona de munte de peste cota 1800 m. Se vor semnala averse torențiale ce vor acumula 40…50 l/mp – in zona avertizata s-au acumulat in ultima ora 40…50 l/mp, vijelie, grindina de medii și posibil mari dimensiuni, frecvente…

- Instituțiile media din Cluj Napoca și Asociația Profesioniștilor de Presa din Cluj trag un semnal de alarma in privința deciziilor administrației locale de a desființa chioșcurile de ziare din oraș. „Asociația Profesioniștilor de Presa din Cluj constata ca numarul de puncte de distribuție a presei locale…

- Planeta pierde 4,7 MILIOANE de hectare de paduri in fiecare an. In ultimii 50 de ani, jumatate din zonele umede ale lumii au fost drenate. Degradarea ecosistemelor terestre și acvatice submineaza bunastarea a 3,2 miliarde de oameni. Iar costul acestor distrugeri este uluitor: aproximativ 10 % din produsul…