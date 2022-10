Comportamentul celui mai bogat om din lume – un tip orgolios și imprevizibil – este imposibil de separat de afacerile sale. „Elon va fi Elon.” Aceasta a fost parerea unui oficial american in Washington Post, descriind amenințarea lui Elon Musk de a intrerupe sprijinul financiar pentru serviciul sau de comunicații prin satelit Starlink catre Ucraina […] The post Aroganța și suceala: Elon Musk, intre Star Trek și Star Wars first appeared on Ziarul National .