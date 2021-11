Stiri pe aceeasi tema

- Serbia a obținut biletele pentru Cupa Mondiala din Qatar dupa 2-1 cu Portugalia chiar la Lisabona! Novak Djokovic, aflat la Torino pentru Turneul Campionilor, a avut o reacție dezlanțuita dupa calificarea Serbiei la Mondial. „Nole” a urmarit meciul din camera de hotel de la Torino, unde participa la…

- Un gol marcat in ultimul minut de Aleksandar Mitrovic a permis Serbiei sa smulga Portugaliei calificarea directa la Cupa Mondiala din 2022, duminica seara, pe Estadio da Luz din Lisabona. Sarbii au caștigat cu 2-1, finalizand pe primul loc in Grupa A, scrie digi24.ro .

- Un gol marcat in ultimul minut de Aleksandar Mitrovic a permis Serbiei sa smulga calificarea directa la Cupa Mondiala din 2022, in detrimentul Portugaliei, duminica seara, pe Estadio da Luz din Lisabona. Sarbii au caștigat cu 2-1, terminand pe primul loc in Grupa A. A fost un meci pe care…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record mondial de goluri marcate la echipa nationala, 111, dupa ce a adus in extremis victoria Portugaliei printr-o dubla reusita in fata Irlandei (scor 2-1), in preliminariile Cupei Mondiale 2022. Ronaldo a inscris in minutele 89 si 90+6, dupa…