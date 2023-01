Aroganta, iresponsabila, barbara, ipocrita specie umană Sesizand cat de ticaloasa ființa este, omul, in incercarea de a-și diminua chemarea sa peșterista catre barbarii, a adoptat ,,Declarația universala a drepturilor omului” (1948). Cunoașteți vreun document care sa fi fost incalcat cu mai multa cruzime de catre om, decat aceasta ,,Declarație…”? Acum peste 2 000 de ani, premonitoriu, in ,,Asinaria” (act. II, sc. […] Articolul Aroganta, iresponsabila, barbara, ipocrita specie umana apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

