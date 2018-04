Stiri pe aceeasi tema

- Actorul si fostul campion mondial de culturism Arnold Schwarzenegger s-a trezit dupa interventia chirugicala pe cord deschis pentru inlocuirea unei valve cardiace implantata in urma cu 20 de ani si a rostit celebra replica din Terminator ''M-am intors'', a spus vineri purtatorul…

- Circulatia tramvaielor pe linia 4, in ambele sensuri, a fost reluata, vineri, dupa circa 40 de minute, informeaza Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) pe Twitter. Linia tramvaiului 41 fusese blocata din cauza unui accident pe bulevardul Ghencea.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a spus, in cadrul unei conferinte de presa, ca din punctul de vedere al partidului “se impune demisia ministrului de justitie care a dezonorat functia de ministru si profesionist al dreptului asa cum ii place sa pretinda ca este”.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a specificat, joi, ca angajatorii cu peste 50 de salariati au „posibilitatea” sa aiba un expert in egalitate de sanse, nefiind obligati. „In sedinta de azi a fost reglementata profesia de expert si cea de tehnician in egalitate de sanse. Actul normativ…

- In Noiembrie 2015 cantaretul a platit 13,5 milioane de dolari pentru propria lui locuinta in Los Angeles, o vila de 3000 de metri patrati, cu sapte dormitoare. Vila a fost proiectata de un faimos arhitect din anii 1950, Grefory Ain, iar dupa lucrari de modernizare Ricky s-a mutat in noua lui Casa la…