Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim pe economie in Romania este mic si trebuie sa creasca, iar negocierile cu sindicatele si patronatele pe aceasta tema vor incepe in septembrie, a declarat miercuri, 25 august, ministrul muncii, Raluca Turcan, informeaza Agerpres . „Eu o sa va spun cateva principii, ca sa fie lucrurile…

- Salariul minim pe economie in Romania este mic si trebuie sa creasca, iar negocierile cu sindicatele si patronatele pe aceasta tema vor incepe in septembrie, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan, in cadrul unor declaratii de presa. Ministerul Muncii a anuntat patronatele si sindicatele…

- Pe de alta parte, Turcan anunța ca va negocia din septembrie cu sindicatele și patronatele despre salariul minmim. "I-am anunțat pe reprezentanții sindicatelor si patronatelor sa se pregateasca pentru ca din septembrie sa demaram negcierile cu privire la nivelul salariului minim. (...) Trebuie sa creasca,…

- Deputatul PSD de Prahova Bogdan Toader a reacționat, ieri, pe pagina sa oficiala de Facebook, la noua gafa a ministrului Finanțelor, Dan Vilceanu, propus de Florin Cițu și susținut și, ulterior, acceptat de președintele Klaus Iohannis. „Dan Vilceanu, o alta mostra de competența a Guvernului Cițu! E…

- Deputata USR PLUS Cristina Pruna transmite marți ca ministrul de Finante nu doar ca ar trebui sa stie care este salariul minim net, ci și sa il preocupe, dupa ce Dan Vilceanu nu a știut cat este valoarea salariului minim net. „Imi doresc ca noul ministru al Finanțelor Publice sa ajunga sa…

- Nivelul scazut al salariului minim net din România este o problema pe care ministrul Finanțelor ar trebui nu doar sa o cunoasca, ci care sa îl si preocupe, afirma deputetul USR PLUS Cristina Pruna. Reamintim ca noul ministru al Finanțelor, Dan Vîlceanu, s-a bâlbâit, marți,…

- Un cetațean i s-a plans Ralucai Turcan ca in Romania nu se poate trai cu salariul minim pe economie. Ministrul Muncii i-a oferit pe loc și soluția: sa iși caute și un loc de munca part-time.

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat vineri, la Deva, ca salariul minim pe economie este mic, insa acesta trebuie crescut intr-un mod predictibil, pentru a putea fi sustinut pe termen lung si in corelare directa cu productivitatea muncii, anunța Agerpres. "Consider…