Israelul a anunțat ca și-a reluat campania militara in Gaza, vineri, chiar in momentul in care armistițiul prelungit cu Hamas urma sa expire, potrivit Politico. „Forțele de aparare israeliene (IDF) au reluat luptele impotriva organizației teroriste Hamas in Gaza", au declarat Forțele de aparare israeliene (IDF) intr-un comunicat pe X. IDF a susținut ca „Hamas a […]