Armin van Buuren va concerta pe 25 septembrie în Piaţa Constituţiei „De peste 18 luni nu m-am mai bucurat de energia fanilor” ” Artistul care va deschide seria evenimentelor Sound of Bucharest anuale revine in fata publicului din Capitala dupa sapte ani si pregateste cel mai mare si spectaculos solo show din Europa.In fiecare an, un alt artist international celebru va fi prezent pe scena Sound of Bucharest.„A trecut prea mult timp de cand am stat departe de scena, peste 18 luni fara sa ma bucur de energia fanilor. Am o conexiune speciala cu oamenii din Romania, ne leaga pasiunea pentru muzica pe care o iubim. Este ceva unic incat as putea scrie o carte. Sunt incantat sa ma intorc in Bucuresti dupa 7 ani, la Sound of Bucharest,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

