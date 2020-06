Stiri pe aceeasi tema

- O revenire la viața de dinainte de pandemie este posibila spre sfarșitul verii, susține ministrul Sanatații, dar cu anumite obiceiuri sanitare continuate. Nelu Tataru, se intalnește, miercuri, cu administratorii mall-urilor ca sa pregateasca redeschiderea acestora, incepand cu 15 iunie, a explicat oficialul…

- Institutul Național de Sanatate publica a anunțat joi, 21 mai, decesul a altor persoane care au fost infectate cu coronavirus. Toate sufereau și de alte boli grave și se aflau in categoria de varsta vulnerabila. Numarul deceselor ajunge in Romania la 1151.

- Celebrul artist nu a scapat de dureri nici in ziua de azi. Artistul a fost nevoit sa intrerupa ședințele de kinetoterapie pe care le urma dupa accidentul suferit in urma cu aproape doi ani, iar acum durerile nu ii dau pace. Citeste si Selly face ce vrea el cu Dorian Popa. "Esti sclavul meu".…

- Un site afirma ca liderul nord-coreean ar fi fost supus unei intervenții chirurgicale pe cord. Surse sud-coreene, citate de “Le Monde”, semnaleaza, sub anonimat, ca la Pyongyang viața iși urmeaza cursul normal și ca nimic anormal nu a fost observat in ultimele zile. Guvernul sud-coreean a pus la indoiala…

- „Printul muzicii populare”, asa cum era apreciat de intreaga Romanie, a fost contaminat cu virusul COVID-19 și a ajuns de urgența la spital, unde a fost depistat cu noul coronavirus. Fiul lui Nelu Balașoiu a postat un mesaj tulburator pe Facebook.

- Am filmat in cea mai sumbra secție in care sunt internați pacienții cu coronavirus. Aici, medicii ii pot salva sau ii pot ingropa. Imagini in EXCLUSIVITATE din cea mai vanata secție, secția in care pacieții se zbat intre viața și moarte. Nimeni in afara de medici nu a vazut asta! Medicii au facut destainuiri…

- Presedintele rus Vladimir Putin a propus joi, in contextul crizei economice provocate de propagarea noului tip de coronavirus, un "moratoriu" asupra sanctiunilor economice impuse mai multor tari, printre care si Rusiei, informeaza AFP."In varianta ideala, ar trebui introdus un moratoriu comun…