- Deși ii despart aproximativ 15 ani in ceea ce privește varsta, Mirela Vaida și Armin Nicoara au dat lovitura pe canalul de YouTube cu noul lor colajde muzica de petrecere. Invitata la Xtra Night Show, Mirela Vaida a dezvaluit care este cea mai mare dorința a sa pentru anul care bate la ușa.

- Mirela Vaida a oferit detalii neștiute pana acum despre colaborarea ei cu Armin Nicoara in exclusivitate, la Xtra Night Show. Iata cine a avut, de fapt, ideea ca cei doi artiști sa colaboreze și de ce s-a temut Mirela Vaida!

- Solistul trupei „Vama”, Tudor Chirila, a criticat, din nou, lipsa compensațiilor pentru artiști in perioada restricțiilor luate din cauza pandemiei de COVID-19. Nu este prima data cand celebrul artist vine in apararea celor care fac parte din industria culturala și care au suferit din cauza lipsei ajutoarelor…

- Deși a fost reprimit in lotul lui Dinamo dupa conflictul cu Mircea Rednic, Deian Sorescu (24 de ani) nu scapa de criticile la adresa sa. Razvan Oprea, actor și membru-fondator al Asociației Dinamoviști pentru Dinamo, l-a taxat dur pe mijlocașul roman pentru atitudinea sa. Invitat la emisiunea „GSP Live”,…

- In viitorul apropiat, spera ei, atunci cand pandemia de coronavirus le va permite, Armin Nicoara și Claudia Puican vor sa faca o nunta ca in povești, iar acum, la ”Xtra Night Show”, cei doi au facut publice detalii neștiute despre marele eveniment. Iata de ce au tot anulat petrecerea care-i va lega…

- Cu o cariera muzicala de succes, Georgiana Lobonț are cantari pe tot parcursul anului, chiar și in pandemie. Din acest motiv, mulți se intreaba cum reușește artista sa-și faca timp și pentru cei doi copii mici pe care ii are, mai ales ca nu are bona și nici nu are in plan sa angajeze, se pare.

- Invitat in platoul Xtra Night Show, Marcel Pavel a marturisit ca inca plage moartea mamei. La șase saptamani de la tristul eveniment, cantarețul face eforturi sa-și continue viața , cu activitaile de zi cu zi, deși pierderea celei care i-a dat viața inca il afecteaza profund.