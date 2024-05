Stiri pe aceeasi tema

- Se numara printre cei mai apreciați maneliști, dar nu ezita sa se „ințepe” reciproc ori de cate ori au ocazia in mediul online. De curand, Tzanca Uraganu a postat un videoclip pe TikTok, atunci cand pare ca ii face „reclama” colegului de breasla.

- Dinu Maxer și iubita lui și-au dorit sa plece in vacanța in Dubai, de ziua ei de naștere, dar planurile le-au fost date peste cap de ploile care au creat haos pe strazi și in aeroport. Cei doi au revenit, de curand, in Romania și au povestit prin ce au trecut in vacanța.

- A reinceput scandalul dintre Alex Dobrescu și Cristina Cioran! Fostul iubit al vedetei a fost saltat de polițiști in urma cu o zi, iar acum a venit cu declarații incendiare despre ce s-a intamplat! Totul ar fi pornit de la o plangere a Cristinei Cioran!

- Alex Dobrescu a dezvaluit cand au inceput problemele intre el și Cristina Cioran. Din ce moment au intervenit neințelegerile intre ei. Ce a marturisit fostul partener al vedetei, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Gala de acum cateva saptamani de la RXF s-a lasat cu scandal, dupa ce Yamato Zaharia l-a scos cu forța din ring pe Dustinel. Acum, cei doi par ca au revenit mai sentimente mai bune, iar Dustinel i-a propus inclusiv sa se bata peste un an.

- Ultima gala RXF s-a lasat cu scandal, dupa ce Yamato Zaharia, care a fost arbitru, l-a scos cu forța din ring pe Dustinel, unul dintre adversarii lui Alexandru Bobicioiu. Cei doi spun ca Dustinel a fost agresiv de la inceputul confruntarii și deși Yamato Zaharia l-a avertizat ca-l va scoate din ring,…