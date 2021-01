Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Agerpres, Armin Laschet, un politician foarte popular, care a caștigat simpatia unei mari parți a populației ca premier al unui mare land, este considerat un moderat și e favorabil continuarii orientarii centriste a actualului cancelar german Angela Merkel. NEWS ALERT: Premierul s-a vaccinat.…

- Moderatul Armin Laschet, favorit sa continue activitatea centristei Angela Merkel, a fost ales, sambata, presedinte al partidului Uniunea Crestin Democrata (CDU), potrivit AFP. Cu o majoritate de 521 de voturi de la 1.001 delegati chemati sa voteze, Armin Laschet l-a devansat pe Friedrich Merz (466…

- Armin Laschet, premierul landului Renania de Nord-Westfalia, pozitionat ca mostenitor al cursului centrist al cancelarului Angela Merkel, a fost ales sambata la conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU) din Germania, ceea ce il plaseaza in pole position pentru a deveni urmatorul cancelar german,…

- Partidul conservator german CDU alege sâmbata un nou președinte, un vot cheie cu opt luni înainte de plecarea cancelarului Angela Merkel. Rezultatul scrutinului în doua runde, al carui rezultat va fi anunțat sâmbata dupa-amiaza la un congres complet virtual este total indecis.…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, si Annegret Kramp-Karrenbauer, ministru al Apararii si presedintele în functie al Uniunii Crestin-Democrate (CDU, centru-dreapta), au pledat vineri seara, pentru unitate si au declarat ca asteapta determinare din partea viitorului lider al partidului, potrivit…

- Scrutinul intern pentru desemnarea liderului Uniunii Crestin-Democrate (CDU) nu va stabili in mod automat candidatul pentru postul de cancelar al Germaniei, in contextul in care nu este exclusa desemnarea pentru aceasta functie a liderului Uniunii Crestin-Sociale (CSU), Markus Soder. Friedrich…

- Comitetul executiv al Uniunii Crestin-Democrate (CDU), partidul cancelarului german Angela Merkel, a decis sa amane congresul formatiunii, prevazut initial pentru 4 decembrie, au declarat luni surse CDU pentru Reuters. Membrii comitetului executiv au votat in unanimitate in favoarea unei…

- Peter Beyer, membru al Partidului Crestin Democrat al cancelarului Angela Merkel, a spus ca Biden ar oferi un ton mai colaborativ decat presedintele Donald Trump, care a descris politicile comerciale si de cheltuieli ale Germaniei ca ”foarte proaste”. Trump se afla in urma lui Joe Biden in sondajele…