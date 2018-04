Stiri pe aceeasi tema

- Principalii lideri din Armenia comemoreaza marti genocidul armean, ca in fiecare an la 24 aprilie, la o zi dupa demisia neasteptata a premierului Serj Sargsyan, in urma a 11 zile de proteste, relateaza AFP. Presedintele Armen Sargsyan (fara legatura de rudenie cu Serj Sargsyan), premierul interimar…

- De aproape doua saptamani in Armenia au loc proteste in masa in urma numirii fostului presedinte Serj Sargsyan in postul de prim-ministru. Ieri zeci de persoane au fost arestate la Erevan, capitala Armeniei. Politia a anuntat ieri ca liderul opozitiei Nikol Pashinyan si alti doi parlamentari au fost…

- Liderul opozitiei din Armenia, Nikol Pashinyan, a anuntat sambata seara ca duminica se va intalni cu premierul Serj Sargsyan, in timp ce protestele antiguvernamentale au continuat in cea de-a noua zi de mobilizare in strada in aceasta mica republica din Caucaz, relateaza AFP. "Ma voi intalni…

- Cel putin 16.000 de persoane s-au adunat miercuri seara la Erevan, capitala Armeniei, pentru o noua manifestatie impotriva fostului presedinte Serj Sargsyan, ales premier cu puteri intarite, protestele continuand de mai multe zile, relateaza AFP. "Revolutia noastra de catifea se extinde", a afirmat…

- Cel putin 10.000 de persoane au manifestat marti seara la Erevan, capitala Armeniei, impotriva fostului presedinte Serj Sargsyan, numit premier cu puteri sporite printr-un vot in Parlament, relateaza AFP. Adunati in Piata Republicii, din centrul orasului, la apelul liderului opozitiei si deputatului…

- Protestatarii au vrut sa mearga la Parlament, dupa ce au marsaluit in centrul orasului, la apelul liderului opozitiei, Nikol Pashinyan, si au blocat strazile principale, a declarat un jurnalist AFP.Impiedicati sa avanseze de gardurile de sarma ghimpata instalate in apropierea Parlamentului…