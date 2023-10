Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Armeniei a ratificat marti aderarea tarii la Curtea Penala Internationala (CPI), dupa o dezbatere rapida asupra proiectului, care a atras furia Moscovei, aliat traditional al Erevanului, dar cu care relatiile s-au tensionat considerabil, potrivit AFP, transmite Agerpres.

- Marți, 3 octombrie, in cadrul ședinței parlamentului de la Erevan, Armenia a ratificat Tratatul de la Roma, scrie Ziare.com . Armenia a semnat Tratatul de la Roma din 1999, dar nu l-a ratificat pana azi. Anul acesta, la 1 septembrie, guvernul a inaintat parlamentului un proiect privind aprobarea acestei…

- Parlamentul armean a inceput marti dezbaterile privind ratificarea Statutului de la Roma al Curtii Penale Internationale, un proiect considerat "extrem de ostil" de Moscova, aliatul sau traditional cu care relatiile au devenit mult mai tensionate, potrivit AFP. Eghiche Kirakosian, un oficial armean…

- Moscova a emis luni un mandat de cautare pe numele polonezului Piotr Hofmanski, presedintele Curtii Penale Internationale (CPI), fara sa menționeze motivul, relateaza AFP, citata de Agerpres.Hofmanski apare in baza de date a Ministerului de Interne de la Moscova ca persoana „cautata in cadrul unei anchete…

- Avocatii specializati in drepturile omului care colaboreaza cu procurorul general al Ucrainei pregatesc un dosar pentru crime de razboi pe care il vor inainta Curtii Penale Internationale (CPI) in care acuza Rusia ca a provocat in mod deliberat foamete in timpul conflictului care dureaza deja de 19…

- Parlamentul European (PE) a declarat ca președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, este implicat in conflictul ucrainean și a cerut Curții Penale Internaționale de la Haga (CPI) sa emita mandat pentru arestarea acestuia, se arata in rezoluția Parlamentului European (PE). Dupa cum precizeaza raportul…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul sau din Coreea de Nord, Kim Jong Un, au avut un dialog la un centru spatial din estul Rusiei, la care au fost prezenți și membrii ambelor delegații. Putin a declarat in timpul discuțiilor ca intalnirea cu Kim Jong Un a coincis cu momentul aniversarii…

- Presedintele sud-african, Cyril Ramaphosa, a reiterat ca tara sa nu va fi atrasa in dinamica puterii globale, informeaza Rador.Discursul televizat al președintelui Ramaphosa a avut loc inaintea unei reuniuni a natiunilor din organizatia BRICS - Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud - ce…