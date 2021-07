Recunoasterea internationala a genocidului armenilor de catre turcii otomani este in crestere, la aproape o suta de ani de la evenimente, conform estimarilor oamenilor de stiinta, informeaza dpa.



Peste 30 de state recunosc in prezent acest masacru drept genocid, in urma unor decizii in acest sens din partea Statelor Unite si Letoniei la inceputul acestui an.



Tendinta este in crestere, potrivit istoricului Suren Manukian din Erevan, care conduce Departamentul de studii comparative privind genocidul din cadrul Fundatiei Institutului Muzeului Genocidului Armean.



