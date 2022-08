Armenia: O explozie de origine necunoscută de la Erevan s-a soldat cu un mort şi 20 de răniţi O explozie de origine necunoscuta s-a soldat duminica cu un mort si 20 de raniti intr-o zona comerciala din Erevan, capitala Armeniei, au anuntat autoritatile acestei tari din Caucaz, relateaza AFP. „Potrivit datelor preliminare, s-a produs o explozie care a declansat un incendiu”, a anuntat Ministerul situatiilor de urgenta intr-un comunicat, provocand moartea unei persoane si „circa 20 de raniti” potrivit unui prim bilant. Originea exploziei, care s-a produs la inceputul dupa-amiezii in piata de gros Surmalu, nu este cunoscuta pana in prezent. Inregistrarile video si fotografiile care circula… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

