Armenia încearcă să iasă din impasul în este prin relații speciale cu Rusia – Analiză Declarația premierului armean Nikol Pashinian, potrivit careia Armenia nu este un aliat al Rusiei in razboiul cu Ucraina, este o dovada ca Erevanul incearca sa gaseasca puncte de sprijin in afara Moscovei. Pashinian iși da seama ca nu mai este posibil sa se bazeze doar pe Rusia. Șefa departamentului de relații internaționale al Universitații Naționale din Odesa, doctor in științe politice, profesoara Olga Brusilovskaia. Armenia s-a condus pe sine in dependența totala de Moscova, nereușind sa transforme nici economia, nici sistemul politic in ultimii 30 de ani. “Armenia, in general, a fost intotdeauna… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

