Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii PNL-PSD-UDMR au votat miercuri, 10 noiembrie, in plenul Senatului, proiectul de lege prin care statul roman cedeaza gratuit 46 de hectare de teren de la Romexpo catre Camera de Comert si Industrie (CCIR), informeaza agenția News.ro . Intr-o reacție pe pagina de Facebook a formațiunii, USR…

- Dupa o lunga perioada de timp, in care s-a parcurs o serie de proceduri legale, Primaria Sectorului 4 a reușit sa reia in administrare un teren din zona bulevardului Alexandru Obregia, ocupat ilegal cu construcții improvizate, deșeuri de toate felurile, ba chiar și de o mașina abandonata in urma cu…

- U Cluj s-a impus cu 3-0 in meciul cu Ripensia, disputat pe stadionul Dan Paltinișanu, dupa ce banațenii au avut penalty la 0-0, iar Gorcea a respins execuția lui Golda. Apoi, Hofman (44, 73) de doua ori și Haita (48) au marcat pentru invingatori, care au caștigat convingator in Banat. Acesta este pe…

- Doliu in lumea teatrului romanesc. In urma cu cateva ore s-a stins din viața Ionuț Stoica, un actor gorjean extrem de iubit și apreciat de public, dar și de colegii sai. Cu profund regret, reprezentanții Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” au anunțat trecerea in neființa a colegului lor, rapus de infecția…

- O echipa formata din 40 de anchetatori americani pretind ca l-au identificat pe „Ucigașul dupa zodiac”, la 52 de ani de la comiterea faptelor, dupa ce au spart mesajele codate pe care le trimitea.

- Cele mai multe decese la pacientii COVID de pana acum! 328 au fost raportate, de ieri pana azi. Au fost anuntate si 14.744 de cazuri noi din peste 70.000 de teste prelucrate. La ATI situatia ramane critica – 1.513 pacienti sunt internati acum in stare grava, din care 23 sunt copii. In Timiș au fost…

- Dan Petrescu, unul dintre cei mai bogati romani, Dorothea Balzat si fiul lor Dan Stefan Petrescu, de 30 de ani au murit in accidentul aviatic de la Milano. Cui ii va reveni averea de peste 1 miliard de dolari.

- Solicitari s-au transmis Companiei Nationale de Investitii și din partea unor comune prahovene N.Dumitrescu Dintre primele 138 de creșe aprobate recent sa se construiasca la nivel național, in baza unui program guvernamental, doua sunt in Prahova. Cele doua obiective vor fi realizate in municipiile…