Singurele tancuri rusesti care au ajuns in Kiev de la inceputul agresiunii militare pornite de Rusia lui Putin pe 24 februarie 2022, sunt cele distruse ori capturate de armata ucraineana! Newsweek Romania v-a prezentat in luna iunie materiale cu un cimitir al tancurilor amplasat in Piata Sfantul Mihail,…

Armata ucraineana a publicat pe rețelele sociale o inregistrare in care este prezentat un bombardament asupra mai multor cladiri in care militarii ruși au incercat sa se adaposteasca. Imaginile au fost postate pe contul de Facebook al batalionului 503 de Infanterie Marina al Ucrainei sub titlul „Misterioasa…

Armata ucraineana foloseste lansatoarele de rachete multiple si obuzele ''inteligente'' de calibrul 155 mm primite din Occident pentru a lovi depozitele de munitii si liniile de aprovizionare ale trupelor ruse angajate in agresiunea asupra Ucrainei, fortand astfel Rusia sa-si regandeasca sistemul…

Ucraina a lansat atacuri cu rachete cu raza lunga de acțiune asupra forțelor ruse din sudul Ucrainei și a distrus un depozit de muniții, a declarat armata sa, in timp ce Rusia continua sa loveasca estul țarii, scrie Reuters preluat de mediafax.

Armata ucraineana a lovit, in noaptea de sambata spre duminica, o baza militara rusa din Melitopol, un oras din sudul Ucrainei controlat de fortele de la Moscova, a anuntat primarul aflat in exil, scrie AFP. Astazi, fortele militare ucrainene au distrus una dintre bazele militare rusesti" din oras,…

Cinci civili au revenit in Ucraina in urma unui schimb de prizonieri cu Rusia, anunța Sky News.

Rusia si-a concentrat principalele forte de atac in nordul regiunii Lugansk si ar fi incercat sa atace simultan in noua directii, a declarat seful armatei ucrainene, potrivit The Guardian.

- Armata ucraineana a distrus o intreaga baterie a armatei ruse, compuse din cel putin 5 tunuri de calibrul 152 mm, cu doar 10 proiectile, in cadrul unui duel de artilerie in apropiere de orasul Mirna, regiunea Herson.