Ucraina a efectuat, vineri, un nou schimb de prizonieri cu Rusia, anunta Vitali Kim, un oficial regional ucrainean, conform postului de televiziune BBC News, anunța mediafax.

Forțele armate rusești au inceput sa atace cu arme cu raza lunga unele din echipamentele americane primite recent de Ucraina in contextul in care Rusia inca beneficiaza de o superioritate covarșitoare in ceea ce privește armamentul convențional.

Ucraina si Rusia au facut schimb de circa 320 de trupuri de soldati ucisi, potrivit autoritatilor de la Kiev, informeaza sambata dpa și Agerpres.

Rusia utilizeaza locuitorii din Asia si Africa drept "moneda de schimb" prin blocarea exporturilor de cereale din Ucraina, care detine 22 de milioane de tone de grane in depozitele sale, a denuntat luni seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de agentiile de presa EFE si Unian.

Teatrul Bolșoi din Rusia a anulat spectacolele unor regizori care au criticat razboiul din Ucraina. Conducerea instituției nu a prezentat o explicație oficiala, anunța Sky News.

Treizeci de cetateni ucraineni au fost eliberati, joi, intr-un nou schimb de prizonieri cu armata rusa, anunta Administratia Volodimir Zelenski, potrivit cotidianului Le Figaro.

Ministerul ucrainean de Interne a anuntat ca negociaza pentru un schimb de prizonieri cu Rusia si spera sa-i readuca pe cei 169 de soldati capturati la Cernobil

Ucraina și Rusia au facut sambata al treilea schimb de prizonieri de la inceputul razboiului, anunța Reuters.