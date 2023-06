Armata ucraineană a lansat mai multe acțiuni ofensive în zona orașului Bahmut Armata ucraineana efectueaza mai multe ”acțiuni ofensive” in zona orasului Bahmut, care este ocupat de trupele ruse, a anuntat pe canalul sau de Telegram ministrul adjunct al apararii ucrainean Hanna Malyar, relateaza DPA, potrivit agerpres.ro . Malyar a spus ca fortele armate ucrainene au preluat cateva puncte strategice extrem de importante, iar fortele ruse se afla in defensiva in zona Bahmut. Potrivit reprezentantei Kievului, lupte au loc si in sudul Ucrainei. Fortele ucrainene si cele ruse lupta de cateva luni pentru a obtine controlul asupra zonei orasului Bahmut, ambele inregistrand pierderi… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

