Forțele armate ucrainene au eliberat joi orașul Snihurivka, ce are 14.000 de locuitori și se afla in regiunea Mykolaiv, la doar 55 de km distanța de Herson. Cartierul General rus din aceasta din regiune a fost atacat de artileria ucrainena, fiind raportați cel puțin 50 de morți. Șeful biroului prezidențial, Andriy Yermak, a postat un videoclip cu soldați ai Forțelor Armate ale Ucrainei in Snihurivka (foto). „Pe 10 noiembrie 2022, așezarea de la Snihurivka a fost eliberata de forțele batalionului 131 recunoaștere separat”, spune unul dintre militari in videoclip. Luptatorii sunt aplaudați de zeci…