Armata ucraineană a eliberat întreaga regiune Nikolaev Intreaga regiune Nikolaev, cu excepția unei mici zone, a fost eliberata de armata ucraineana, dupa aproape opt luni de ocupație rusa. Regiunea este in sudul țarii, are deschidere la Marea Neagra și se afla intre Odesa și Herson. Șeful REgiunii Nikolaev, Vitaly Kim, a declarat ca aproape intregul teritoriul a fost eliberat de ocupanții ruși. „Acum, oficial: intreaga regiune Mykolaiv (cu excepția zonei Kinburn) a fost eliberata”, a transmis Kim pe Telegram. Potrivit acestuia, sistemul de alimentare cu apa de la Dnipro se afla sub controlul forțelor armate ale Ucrainei. Kim a spus ca in viitorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

