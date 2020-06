Stiri pe aceeasi tema

- Aviatia militara turca a lansat in noaptea de duminica spre luni un atac asupra unor baze ale rebelilor kurzi din Turcia in nordul Irakului, potrivit unui anunt facut de ministerul truc al apararii, preluat de Reuters si AFP. "Operatiunea Gheara Vulturului a inceput. Avioanele noastre distrug ascunzatorile…

- Rusia a trimis un grup de avioane de vanatoare MiG-29 in Siria, a anuntat ambasada rusa la Damasc, pilotii militari sirieni folosind deja avioanele pentru a realiza misiuni in spatiul aerian al Siriei, transmite Reuters. Saptamana trecuta, presedintele rus Vladimir Putin le-a ordonat ministerelor…

- Twitter l-a acuzat vineri pe presedintele american Donald Trump de ”glorificarea violentei” si i-a marcat unul dintre mesajele pe care le-a postat pe Twitter despre revoltele urbane de la Minneapolis in urma uciderii lui George Floyd in timpul unei arestari in forta, despre care afirma ca incalca…

- Turcia inca mai produce si livreaza componente pentru avioanele de lupta americane F-35, in pofida faptului ca a fost suspendata din acest program in urma cu aproape un an din cauza ca a importat din Rusia sisteme de aparare antiracheta, a afirmat joi seful industriei de aparare a Turciei, Ismail…

- Ministerul turc al Apararii a acuzat militia kurda YPG pentru atacul cu bomba produs marti in centrul orasului Afrin din nordul Siriei, soldat potrivit ultimului bilant cu moartea a cel putin 40 de civili, intre care 11 copii, transmite Reuters potrivit Agerpres. Explozia a avut loc intr-o zona aglomerata…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in Turcia a crescut cu 73 in 24 de ore, ajungand la un total de 574, a anuntat duminica, intr-o postare pe Twitter, ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca, potrivit Reuters si EFE.Numarul de noi cazuri de infectare confirmate a crescut cu…

- Turcia restrictioneaza deplasarile persoanelor cu varsta de 65 de ani si peste, precum si a persoanelor cu afectiuni cronice, ca parte a masurilor luate pentru limitarea extinderii pandemiei de coronavirus, potrivit DPA si Reuters.Dispozitia, care intra in vigoare sambata la miezul noptii,…