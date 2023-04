Stiri pe aceeasi tema

- Egiptul si Sudanul de Sud si-au anuntat duminica disponibilitatea de media intre armata sudaneza si unitatea paramilitara Fortele de Sprijin Rapid (FSR), care incepand de sambata sunt angajate in lupte in capitala Khartoum si in alte orase din Sudan, relateaza agentiile Reuters si Xinhua, potrivit Agerpres.…

- Conflictul sangeros care a izbucnit sambata in Sudan este rezultatul unei lupte pentru putere in interiorul regimului militar care conduce țara din 2021 și care ezita sa permita o tranziție catre conducerea civila, scriu BBC News și The Guardian. „Oamenii din Sudan vor democrație, dar nu cred ca vreunul…

- Focuri de arma puternice au intrerupt un buletin de știri transmis de Sudan TV la un studio din orașul Omdurman, in timp ce confruntarile dintre armata sudaneza și gruparea paramilitara de sprijin rapid (RSF) au escaladat, informeaza BBC . Emisiunea de la studioul din nord-vestul capitalei, Khartoum,…

- Comandantul armatei sudaneze, Abdel Fattah al-Burhan (care conduce și Consiliul Suveran, organul de conducere al țarii), a declarat ca grupul paramilitar Fortele de Sprijin Rapid (RSF) a planificat mai multe tentative de asasinat.Potrivit acestuia, "rebelii iși pregateau atacul in avans pentru a…

- RSF, care a acuzat armata ca a atacat-o prima, a mai spus ca au cucerit aeroporturile din orasul Merowe din nordul tarii si din El-Obeid din vest.Fortele aeriene sudaneze desfasoara operatiuni impotriva RSF, a spus armata.Filmarile de la radiodifuzori au aratat o aeronava militara pe cerul de deasupra…

- Fortele de Sprijin Rapid (FSR), ale generalului Mohamed Hamdane Daglo, au anuntat sambata ca au preluat controlul asupra palatului prezidential al sefului armatei Abdel Fattah al-Burhane, care conduce de facto Sudanul de la lovitura de stat din octombrie 2021, transmite AFP.

