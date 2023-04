Stiri pe aceeasi tema

- Armata terestra americana a decis vineri sa consemneze la sol timp de 24 de ore, in afara de misiunile esentiale, aparatele sale aeriene, dupa prabusirea a patru elicoptere in decurs de o luna, relateaza AFP, citat de Agerpres.Generalul James McConville, seful US Army, "a ordonat o inghetare a zborurilor…

- Doua elicoptere de atac ale armatei americane s-au prabusit joi in timpul unui zbor de antrenament in Alaska (nord-vestul Statelor Unite), a anuntat armata SUA, fara a preciza numarul victimelor in timpul acestui accident care este al doilea de acest tip in mai putin de o luna,

- Doua elicoptere ale armatei americane s-au prabușit in Kentucky, in timpul unui antrenament. Se estimeaza ca mai multe persoane și-au pierdut viața, relateaza BBC, potrivit digi24.ro. Potrivit presei locale, incidentul a avut loc in jurul orei 21:35, ora locala (01:35 GMT), și ca pana la noua persoane…

- Discutam despre mișcari de trupe pe to flancul estic. Inca din luna ianuarie au fost anunțate aceste modificari de catre armata americana. Vorbim despre schimbari care ar trebui inclusiv sa le permita celor aflați la comanda sa iși adapteze mai bine forțele pentru relieful variat al țarii noastre. Spre…

- Președintele Chinei, președintele Comisiei Militare Centrale, Xi Jinping, a participat miercuri la ședința plenara a delegației Armatei de Eliberare a Poporului și a Forței Armate de Poliție, participante la sesiunea anuala a Adunarii Naționale a Reprezentanților Poporului Chinez (ANRPC) 2023. Xi Jinping…

- Armata ucraineana a primit pe 6 martie 100 de generatoare electrice trimise de Romania, scrie site-ul Administrației Militare Regionale Harkov, care publica și imagini cu sosirea transportului. Administrația Militara Regionala Harkov a colaborat cu Consulatul Onorific al Romaniei la Harkov și generatoarele…

- Unitatile Fortelor Armate ale Ucrainei au lansat o noua tactica, literalmente „prajind" armata rusa pe front. Rusii sustin ca armata ucraineana acopera zona in care se afla armata rusa cu obuze de mortier, controland fiecare pas al miscarii ocupantilor cu ajutorul unui numar mare de drone.Tactica de…

- Armata 1 de tancuri a Garzii, o forța de elita a Rusiei, a fost invinsa de doua ori langa Cernihiv și apoi langa Harkov, dar și-a refacut efectivele și pare aproape de un nou asalt in Luhansk, scrie Forbes . Experții cred insa ca eficiența ei va fi limitata. Armata rusa a inceput sa iși repoziționeze…