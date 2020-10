Armata rusă îşi echipează elicopterele de atac cu drone-kamikaze Elicopterele de atac Mi-28NM "Night Hunter" sunt primele din fortele aeriene ruse care vor fi inarmate cu mini-drone si drone-kamikaze care ar putea fi trase prin tuburi de lansare a rachetelor, a declarat o sursa initiata agentiei de presa oficiale TASS.



"Instrumente integrate transmit informatii sistemului de control al armamentului elicopterului catre incarcatura utila, fie ca este vorba de rachete cu detonare controlata, rachete ghidate, mini-drone sau drone-kamikaze", a indicat interlocutorul agentiei ruse de presa.



De exemplu, "el poate incarca bateria dronei, transmite… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

