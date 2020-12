Armata nord-coreeană face implozie. Soldații dezertează sau sunt doborâți de boli și foame Potrivit unor informații publicate de Daily NK, care citeaza o sursa din provincia Gangwon, doar aproximativ jumatate din personalul obișnuit al armatei este disponibil pentru a participa la instrucția care are loc de obicei din decembrie pana in martie. Motivul: mulți dintre militarii obișnuiți din Corpul I Armata au fost doborați de „malnutriție, dezertari și carantine legate de COVID-19”. Profund afectata de seceta, o țara din Africa iși vinde elefanții Potrivit sursei citate, armata nord-coreeana a solicitat luna trecuta tuturor unitaților sa raporteze cat din personalul obișnuit ar participa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

