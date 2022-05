Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul condamna „actiunile de tensionare a situatiei din regiunea transnistreana” si cheama pe toti la calm si pace, a declarat prim-ministrul Natalia Gavrilita in cadrul unei conferinte de presa, transmite IPN.

- Circa 253 de persoane si-au pierdut viata in cele mai grave inundatii produse in Africa de Sud in urma ploilor torentiale cazute in ultimele zile pe coasta estica, potrivit celui mai recent bilant publicat miercuri de autoritatile locale, care spun ca morgile se confrunta cu un aflux de cadavre,…

- Incendiile, care devasteaza de o saptamana zonele muntoase din regiunea orientala a Coreei de Sud, sunt deja considerate cele mai grave din istoria acestei tari, cu aproape 24.000 de hectare carbonizate, au informat vineri surse guvernamentale citate de EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Dupa inceperea razboiului din Ucraina si depunerea cererii de aderare a Moldovei la Uniunea Europeana, au aparut in societate ingrijorari legate de aparitia unui risc militar la adresa tarii din partea Rusiei.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud a adoptat ieri Planul de acțiune privind gestionarea unui aflux masiv de refugiați, in contextul conflictului militar din Ucraina. Planul de acțiune are in vedere masurile de protecție civila asociate acțiunilor de evacuare, pentru gestionarea…

- In jur de 10 companii aeriene si-au ajustat zborurile programate spre Ucraina pe fondul tensiunilor cu Rusia, a declarat luni ministrul ucrainean al infrastructuri, Oleksandr Kubrakov, precizand totusi ca raman deschise culoarele de zbor pe deasupra tarii si ca zborurile sunt in continuare sigure,…

- Au inceput manevrele militare comune Rusia-Belarus. Exercițiile vor dura 10 zile. Statele Unite considera ca exercițiile care se vor desfașura inclusiv la granița Poloniei și Lituaniei reprezinta un gest de escaladare a tensiunii.

- Premierul Ciuca le cere angajaților SIE sa accepte situații de risc, in activitatea lor profesionala. Șeful Guvernului a lansat acest apel intr-un mesaj dedicat aniversarii Serviciului de Informații Externe (SIE). Mesajul premierului a fost transmis marți, 8 februarie 2022. ”Cu exact 32 de ani in urma,…