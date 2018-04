Stiri pe aceeasi tema

- Omar Samour, un fermier palestinian in varsta de 27 de ani, a fost ucis in orasul Khan Younis, au anuntat autoritatile locale. Localnicii sustin ca acesta culegea patrunjel pentru a-l vinde, in momentul in care un proiectil de tanc a aterizat pe camp. Hamas, gruparea militanta care domina…

- Armata israeliana a indicat ca a atacat miercuri pozitii ale miscarii Hamas in Fasia Gaza, drept represalii la un foc aprins de-a lungul barierei care inchide teritoriul palestinian, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Doi indivizi au aprins un foc pe o movila aproape de bariera, la nivelul…

- Aviatia militara israeliana a bombardat in primele ore ale zilei de duminica o pozitie detinuta de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza, dupa un atac palestinian in sudul Israelului, potrivit unui comunicat militar, relateaza AFP. O aeronava militara israeliana "a tintit o pozitie intr-un complex…

- Armata israeliana a anuntat ca a atacat, in noaptea de sambata spre duminica, o instalatie subterana a Hamas in Fasia Gaza si a distrus un tunel in constructie ce ar fi putut servi pentru atacuri, informeaza AFP. Aceste atacuri, lansate ca represalii dupa explozia sambata a unui dispozitiv-capcana de-a…

- Tunelul se afla in zona Kerem Shalom, in sud-estul Fasiei Gaza, la frontiera cu Israelul. Israelul a rispotat astfel la o serie de atacuri cu rachete lansate din teritoriul Fasia Gaza. "Incidentele demonstreaza ca armata israeliana este pregatita pentru orice scenariu, fara avertismente",…

- Armata israeliana a distrus un tunel construit de miscarea islamista Hamas la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, anunta ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, citat de site-ul Ynetnews.com.

- Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii reprezentate de tunelurile sapate de palestinieni catre teritoriul israelian.Zidul va costa 2,4 miliarde de sekeli (700 de milioane de dolari) si ar urma sa fie finalizat in cel mult…

- Aviatia israeliana a bombardat sambata o tinta din Fasia Gaza, a anuntat armata, si a inchis punctul de trecere a marfurilor intre enclava palestiniana si statul evreu, transmite AFP. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah, in apropierea frontierei…