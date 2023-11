Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat emis miercuri dimineața, s-a menționat ca operațiunile militare vor fi suspendate temporar, iar primii ostatici sunt așteptați sa fie eliberați in 48 de ore de la incheierea acordului. Hamas a confirmat acordul, adaugand ca 150 de femei și copii palestinieni vor fi eliberați din inchisorile…

- Un reprezentant al armatei israeliene a declarat ca ''imagini referitoare la ostatici'', realizate in timpul atacului comis de militantii palestinieni Hamas asupra Israelului in 7 octombrie, au fost gasite in ordinatoarele confiscate in timpul interventiei fortelor israeliene in spitalul Al-Shifa.

- Reprezentanții Forțelor de aparare israeliene (IDF) susțin ca inca un comandant Hamas a fost ucis intr-un raid aerian din Gaza. Forțele de aparare israeliene afirma ca militarii au ucis un alt comandant de rang inalt al Hamas, in timp ce operațiunile terestre continua in Gaza. „Pe baza informațiilor…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au anuntat vineri dimineata ca au trimis infanteria pentru un „raid tintit” impotriva unor obiective Hamas din „sectorul central al Fasiei Gaza”, cu sprijinul unor „avioane de vanatoare si drone”.

- Mai multe cadavre ale unor israelieni rapiti de gruparea palestiniana islamista Hamas au fost gasite la marginea Fasiei Gaza, a anuntat un purtator de cuvant al armatei israeliene, informeaza Reuters.Armata israeliana a declarat ca fortele sale se pregatesc sa puna in aplicare o gama larga de planuri…

- Purtatorul de cuvant al Armatei israeliene, Jonathan Conricus, spune ca situatia de la frontiera de nord este „foarte tensionata”. Luptatorii Hezbollah au tras o racheta antitanc spre trupele israeliene, spune Jonathan Conricus. „A avut loc o scurta lupta si situatia s-a calmat in cele din urma. Ulterior,…

- Fortele terestre israeliene au intreprins incursiuni la sol in Fasia Gaza in cursul ultimelor 24 de ore, a anuntat vineri armata, inaintea unei asteptate ofensive terestre in acest teritoriu palestinian dens populat, potrivit AFP. „In ultimele 24 de ore, fortele armate israeliene au efectuat raiduri…