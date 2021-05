Stiri pe aceeasi tema

- Revolte sangeroase in Cisiordania. Zece palestinieni au fost ucisi, iar alți 150 au fost raniți, vineri, in timpul mai multor confruntari cu armata israeliana. Mare parte dintre palestinieni au fost ucisi de gloante de armata israeliana in timpul manifestatiilor care au degenerat in confruntari in mai…

- Zece palestinieni au fost uciși vineri în Cisiordania ocupata în mai multe ciocniri cu armata israeliana, dupa o zi de ample proteste furioase, potrivit unui nou raport al ministerului palestinian al sanatații, potrivit AFP.Majoritatea acestor palestinieni au fost uciși cu de catre IDF…

- Dupa ce a anunțat intrarea in Fașia Gaza, armata israeliana a retractat informația Ostilitațile intre Israel și islamiștii Hamas au continuat cu aceeași intensitate in cursul zilei și al nopții de joi. Din nou ploaie de rachete lansate asupra Tel Avivului și imprejurimi. Ca raspuns, armata israeliana…

- Armata israeliana a doborat, vineri dimineata, o drona lansata din teritoriul palestinian Fasia Gaza de organizatia islamista Hamas, anunta un oficial militar israelian, potrivit mediafax. "Drona a fost urmarita si doborata", a comunicat un purtator de cuvant al armatei israeliene, conform…

- Armata israeliana a trimis, in cursul noptii de joi spre vineri, militari in teritoriul palestinian Fasia Gaza, in contextul conflictului cu organizatiile islamiste Hamas si Jihadul Islamic, afirma surse...

- Armata israeliana a trimis, in cursul noptii de joi spre vineri, militari in teritoriul palestinian Fasia Gaza, in contextul conflictului cu organizatiile islamiste Hamas si Jihadul Islamic, afirma surse citate de presa israeliana.

- Activisti palestinieni au lansat zeci de proiectile catre Israel sambata, iar armata israeliana a anuntat ca a efectuat, ca represalii, atacuri aeriene, dupa ce noi violente au avut loc in noaptea de vineri spre sambata in Ierusalimu de Est si in apropierea Orasului vechi. in toiul Ramadanului, relateaza…

- Armata israeliana a anuntat vineri ca a efectuat atacuri aeriene in Fasia Gaza, in urma unui tir de racheta din enclava palestiniana catre sudul Israelului, relateaza AFP. ”Avioane de lupta si elicoptere au atacat o fabrica de munitie, un tunel de contrabanda si un post militar” Hamas, miscarea…