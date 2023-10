Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul dintre gruparea islamista palestiniana Hamas și Israel nu da semne ca ar inceta curand. Ba mai mult, Ierusalimul ar fi lansat in urma cu cateva saptamani atacuri in sudul Libanului in care ar fi utilizat muniții cu fosfor alb, a transmis marți organizația Amnesty Internațional.

- Armata israeliana anunta ca a lovit o „tinta terorista” in sudul Libanului, apartinand gruparii Hezbollah, conform BBC, citat de news.ro.Fortele armate israeliene sustin ca au actionat dupa ce au interceptat doua „tinte neidentificate” deasupra orasului nordic Haifa, care este aproape de granita…

- Forțele de Aparare a Israelului (IDF) au atacat poziții ale mișcarii șiite libaneze Hezbollah in sudul Libanului, dupa ce obiecte neidentificate s-au infiltrat pe teritoriul israelian, iar un vehicul aerian fara pilot al IDF a fost doborat, a declarat serviciul de presa al IDF.

- Potrivit armatei israeliene, racheta antitanc a lovit in apropiere de satul Arab Al-Aramshe, a precizat IDF - la celalalt capat al țarii de unde Hamas și-a lansat atacurile.Mișcarea libaneza Hezbollah și-a asumat noile atacuri din sudul Libanului impotriva Israelului, pretinzand ca acționeaza ca raspuns…