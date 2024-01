Stiri pe aceeasi tema

- La capatul unui tunel de un kilometru de lungime, plin de capcane, soldatii israelieni au descoperit celule inghesuite in care, potrivit armatei, Hamas a tinut aproximativ 20 de ostatici in Fasia Gaza, relateaza Reuters, citat de news.ro.Militarii israelieni au gasit o zona de detentie, cu cinci…

- Seful statului american si liderul guvernului israelian, a caror relatie personala este cunoscuta a fi una dificila, au discutat despre "ultimele evenimente din Gaza si Israel", potrivit executivului american, care a anuntat ca va publica ulterior detalii privind discutia dintre cei doi oficiali, relateaza…

- Armata israeliana a ucis aproximativ 8.000 de combatanti palestinieni in razboiul contra miscarii teroriste Hamas in Fasia Gaza, a anuntat duminica un purtator de cuvant al Fortelor de Aparare Israeliene (IDF), transmite Reuters, conform Agerpres.Pe de alta parte, Israelul a respins acuzatia conform…

- Armistițiul de patru zile, convenit intre Israel și Hamas, se incheie astazi, insa gruparea palestiniana și-a anunțat intenția de a-l prelungi și de a elibera și alți ostatici. De partea cealalta, premierul israelian a afirmat ca acest lucru s-ar putea intampla, insa a subliniat și ca armata israeliana…

- Reducerea serviciilor umanitare oferite in Fașia Gaza de catre Agenția Națiunilor Unite de sprijin si lucrari pentru refugiatii palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA) ar marca sfarșitul "colacului de salvare" pentru civilii aflați in dificultate in enclava asediata, a transmis miercuri agenția,…

- Medicii din Gaza spun ca pacienții care sosesc la spitale prezinta semne de boala cauzate de supraaglomerare și de condițiile sanitare precare, dupa ce peste 1,4 milioane de persoane și-au parasit casele pentru a merge in adaposturi temporare in urma celui mai puternic bombardament israelian din istorie,…

- Aripa armata a gruparii militante palestiniene Hamas a anunțat luni, 23 octombrie, ca a eliberat doua femei civile care erau ținute ostatice, in urma eforturilor de mediere intreprinse de Egipt și Qatar, informeaza Reuters.Abu Ubaida, purtatorul de cuvant al aripii armate a Hamas, a afirmat intr-un…