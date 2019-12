Armata israeliană a deschis focul asupra unor atacatori palestinieni; un mort Soldati israelieni au deschis focul asupra a trei palestinieni care aruncau bombe cu benzina intr-o masina israeliana in Cisiordania, a anuntat armata israeliana, relateaza duminica dpa. Un palestinian a fost ucis in incidentul care a survenit sambata in apropierea orasului Hebron, a anuntat, la randul sau, Ministerul palestinian al Sanatatii, citand informatii de la biroul de legatura israelian. Echipe de interventie palestiniene au declarat ca armata israeliana nu le-a permis accesul la fata locului. Alti doi palestinieni au fost retinuti, a indicat armata. AGERPRES/(AS - editor: Violeta Gheorghe,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

