- Trupele israeliene se afla in prezent „in adancul” orasului Gaza si exercita acolo o „presiune puternica” asupra Hamas, a anuntat marti seara purtatorul de cuvant al armatei israeliene, Daniel Hagari.

- Organizatia Amnesty International a denuntat marti ca Israelul a folosit proiectile cu fosfor alb in bombardamentele pe care le-a efectuat in sudul Libanului in ultimele saptamani, iar unul dintre acesta atacuri, cel impotriva orasului Dhayra, trebuie investigat drept "crima

- Armata israeliana a anuntat ca a lovit tinte „teroriste” ale Hezbollah in Liban in noaptea de luni spre marti, transmite AFP. „Armata israeliana loveste tinte militare ale organizatiei teroriste Hezbollah pe teritoriul libanez”, au spus fortele armate israeliene intr-un comunicat de presa. De la inceputul…

- ''Suntem desfasurati de-a lungul Fasiei Gaza cu fortele noastre terestre, pregatindu-ne pentru urmatoarea etapa a operatiunii'', a declarat duminica un purtator de cuvant al armatei, Jonathan Cornicus. Armata a precizat ca asteapta o ''decizie politica''.Un milion de locuitori ai acestui teritoriu…

- Armata israeliana a transmis, vineri, localnicilor din Gaza City sa evacueze orasul si sa plece catre sud, afirmand ca va "continua sa actioneze semnificativ" in acest oras, denumit "o zona unde au loc operatiuni militare" relateaza Reuters preluat de Rador Radio Romana.De asemenea, armata i-a avertizat…

- Cel puțin 30 de persoane au fost ucise și sute ranite in urma atacurilor aeriene de sute de lovituri aeriene efectuate de Israel in Fașia Gaza in cursul nopții, a declarat miercuri un oficial Hamas.

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a amenintat luni seara ca va ucide ostaticii israelieni in Gaza ca reactie la raidurile israeliene asupra enclavei palestiniene, potrivit unui comunicat, relateaza AFP."De fiecare data cand oamenii nostri vor fi luati tinta fara avertisment, aceasta va avea ca…

- Fașia Gaza a atras in weekend toate privirile dupa ce aproximativ 1.000 de combatanți din gruparea armata Hamas au trecut granița spre Israel, unde au ucis peste 700 de israelieni și a ranit alți peste 2.000, intr-un asalt care a luat complet pe nepregatire Israelul. Armata israeliana a raspuns prin…