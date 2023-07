Armata își face reclamă la Neversea și caută recruți în rândul tinerilor festivalieri: ”Să ne cunoaștem mai mult cu civilii” Armata iși face reclama la Neversea și cauta recruți in randul tinerilor care participa la cel mai mare festival de pe o plaja din Europa. Imediat dupa intrarea in festivalul organizat pe plaja „Modern” din Constanța, o autospeciala a Armatei iese in evidența in peisaj (EOD tip MRAP COUGAR, model CAT II A2). Langa aceasta este afișat un costum de proiecție specific geniștilor, format dintr-o jacheta, pantaloni, casca cu vizor, sursa de curent, panou de comanda, placi de protecție, sistem de racire și comunicații radio. Langa costumul EOD, probabil atracția festivalului este roboțelul EOD, controlat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata iși face reclama la Neversea și cauta recruți in randul tinerilor care participa la cel mai mare festival de pe o plaja din Europa. Imediat dupa intrarea in festivalul organizat pe plaja „Modern” din Constanța, o autospeciala a Armatei iese in evidența in peisaj (EOD tip MRAP COUGAR, model CAT…

- Cei 24 de suspecti retinuti pentru 24 de ore in cazul persoanelor cu dizabilitati din azile exploatate au fost arestati preventiv. De asemenea, fata de doua inculpate, una dintre acestea fiind intr un stadiu avansat de sarcina, a fost luata masura controlului judiciar. Potrivit Biroului de Informare…

- Marcel Boloș, ministrul Finanțelor in guvernul Ciolacu, le-a transmis luni colegilor din conducerea PNL ca a primit vinerea trecuta o comunicare de la Comisia Europeana care cere scaderea deficitului bugetar, in caz contrar urmand sa suspende o parte din fondurile europene de coeziune, au declarat pentru…

- Scandal in diplomația romaneasca. Ambasadorul Romaniei in Kenya, Dragoș Viorel Țigau, a fost chemat de urgența de la post, in 8 iunie, dupa ce a fost acuzat de un grup de diplomați africani ca i-ar fi asociat cu maimuțele intr-o reuniune diplomatica la sediul ONU din Nairobi. Incidentul ar fi avut loc…

- Procurorii DNA au descins la sediul primariei Brașov dar și in alte locații din București, Brașov, Ilfov și Argeș. Perchezițiile au loc in contextul in care exista suspiciuni privind savarșirea unor infracțiuni corupție și asimilate celor de corupție, comise in cursul anului 2022, in legatura cu atribuirea…

- Peste 500 de militari romani cu aproximativ 100 de mijloace tehnice terestre, aeriene si navale vor participa, in perioada 8 – 18 mai, la exercitiul Fortelor pentru Operatii Speciale ‘Junction Strike 23’. Potrivit unui comunicat al Ministerului Aparari Nationale transmis, luni, AGERPRES, exercitiul…

- Noaptea de Inviere este un moment divin pentru intreaga lume, insa in Constanța un tanar a decis sa porneasca in intreg scandal. Totul s-a intamplat langa Catedrala, dupa ce lumina sfanta le-a fost imparțita credincioșilor. In cele din urma, polițiștii au intervenit imediat.

- Un roman angajat al unei companii private de securitate a fost arestat pe 11 aprile pe aeroportul Mitiga, din Tripoli, Forțele Speciale RADAA ale Ministerului de Interne libian, a confirmat Ministerul Afacerilor Externe . Focus Press , site local de știri din Constanța, scrie ca e vorba despre un militar…