Armata Germaniei recruteaza minori. Critici vehemente. Ce-i determina pe elevi sa se inroleze de pe bancile scolii

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie pe un drum secundar al Școlii de aplicație de la Bobocu. Patru tineri elevi ai unitații militare au fost implicați miercuri seara, intr-un grav accident soldat cu un mort și trei raniți. Nenorocirea s- a produs dupa ce mașina in care se aflau cei patru elevi a lovit violent un pom intr-un viraj…

- Scarlett Johansson a devenit ținta unor critici dure, pentru cel mai nou rol pe care vedeta il va interpreta. Lucrurile sunt cu atat mai neplacute intrucat nu este prima oara cand „tunurile s-au intors” spre ea din cauza unor alegeri profesionale.

- Pentru 11 elevi de la Școala Gimnaziala Nr. 16 „Take Ionescu” din Timisoara, anul scolar nu s-a incheiat pe 15 iunie. Recent, copiii, care au terminat clasa pregatitoare, au avut parte de o experienta interesanta pe santierul ansamblului mixt Openville, cu ocazia unei activitati organizate in cadrul…

- Peste 50 de beneficiari inscriși in grupul ținta al proiectului Standarde pentru Baia Mare – Incluziune și Integrare au participat la primele trei workshop-uri organizate conform subactivitații 7.1 Campanie de informare, conștientizare și motivare a persoanelor din grupul ținta in ceea ce privește oportunitațile…

- Brazilia a trecut de Costa Rica, scor 2-0, și a urcat pentru moment pe locul 1 in grupa E a Mondialului. Gabriel Jesus (21 de ani), titularizat de selecționerul Braziliei in dauna lui Firmino, e din ce in ce mai criticat de fanii Selecao pentru lipsa lui de eficiența. "Știam ca nu vom avea niciun…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a retras de pe site „Strategia Nationala pentru Educatie Parentala”, ce trebuia sa fie in dezbatere publica pana pe 10 iulie, dupa ce Coalitia pentru Familie (Cpf) si alte organizatii aliate au criticat vehement documentul.

- Participare record la actiunea de ecologizare demarata de Serviciul Judetean de Gestionare a Deseurilor si Activitatilor de Salubrizare Gorj in cadrul campaniei „Viata pentru mediu, viata pentru om". Peste o mie de elevi ai Școlii G...

- Beneficiarii din grupul ținta al proiectului Standarde pentru Baia Mare – Incluziune și Integrare fara discriminare au participat miercuri, 30 mai 2018, la primul workshop organizat in cadrul subactivitații 7.1 Campanie de informare, conștientizare și motivare a persoanelor din grupul ținta in ceea…