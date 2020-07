Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri ca actiunile Egiptului in Libia si sprijinul sau pentru fortele maresalului Khalifa Haftar sunt ilegale, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Erdogan a raspuns unei intrebari privind posibila interventie a Egiptului in conflictul din Libia,…

- Ministerul Apararii Naționale vrea sa-i atraga pe tinerii romani, cu varste de pana la 35 de ani, sa participe la un program militar de baza cu o durata de patru luni, in calitate de militar voluntar in termen, potrivit unui proiect de lege pus in dezbatere pe site-ul Ministerului Apararii Naționale…

- Potrivit ministrului, toate institutiile cu atributii de control si verificare vor fi in teren, in contextul epidemiei de COVID-19, el aratand ca acei operatori economici care nu respecta regulile vor fi sanctionati Ministrul a mai spus ca se bazeaza pe angajatii Ministerului de Interne in aplicarea…

- Primarul general Gabriela Firea a lansat, sambata seara, la Romania TV, un atac la reprezentanții Ministerului Sanatații și la guvernanți."Pe mine nu m-a interesat aspectul politic in pandemie. Inca din luna martie ne-am pregatit, nu am spus ca e o gripa ușoara. Au sosit la București…

- Cazare, masa, asigurare medicala, solda lunara și o indemnizație suplimentara, de peste 16.000 de lei. Cu asta vrea Ministerul Apararii Naționale sa-i ademeneasca pe tinerii romani, cu varste de pana la...

- Liderul al-Qaeda din nordul Africii a fost ucis intr-o operatiune a fortelor franceze. Anuntul a fost facut de catre ministrul apararii din Franta, care a precizat ca este o victorie majora pentru tara.

- Liderul Al-Qaida in Maghrebul islamic (AQMI), algerianul Abdelmalek Droukdel, a fost ucis de fortele franceze in nordul Mali, in apropierea frontierei algeriene, a anuntat vineri ministrul francez al armatelor, confirmand informatiile obtinute de AFP din surse concordante. Liderul istoric…

- Premierul Ludovic Orban a transmis succes, luni, echipei de specialisti MApN care pleaca intr-o misiune in statul american Alabama pentru a oferi sprijin autoritatilor locale in lupta contra COVID-19, subliniind ca intre Statele Unite si Romania este un ‘solid’ Parteneriat strategic care genereaza actiuni…